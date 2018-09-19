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Başkan Dursun Ay, “Yollarda iyileştirmeler yapılıyor”

Hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini de belirten Başkan Ay, “Ekiplerimiz şuanda Kalıcı Konutlar ve merkez Mahalleleri'ndeki çalışmalarına devam ediyor. Şehrin tamamında asfaltı zarar gören güzergahlarda gerekli iyileştirmeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına azami bir çaba gösteriyoruz. İnşallah yol iyileştirme çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

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