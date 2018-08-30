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30 Ağustos 2018 12:11

Başkan Ertan Taşlı Zafer Bayramını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, “Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini göstermiştir” dedi.

Başkan Ertan Taşlı Zafer Bayramını kutladı

30 Ağustos 2018 12:11


Başkan Ertan Taşlı, 30 Ağustos Zafer Bayramını nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan mesajında “Bir milletin vatan sevgisiyle, onuruyla verdiği bağımsızlık mücadelesinin karşılığı, 30 Ağustos 1922’de Zafer kazanılan Meydan Muharebesi’dir. Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi ile unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya en güçlü şekilde bir kez daha kabul ettirmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, vatanımız için biran bile düşünmeden canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler vermesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.




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