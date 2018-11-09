Başkan Ertan Taşlı'dan 10 Kasım mesajı

Başkan Ertan Taşlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “2018 yılı 10 Kasım'ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80. yıl dönümünde rahmetle, saygı ve özlemle anıyoruz, ruhu şad olsun. Bize emanet ettiğin bu vatan ebediyen var olacaktır. Vatanımızı, çağdaş toplum olma ve başarılı medeniyetler seviyesinin en yükseğine çıkarma hedefleri ile gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.