Başkan Ertan Taşlı'dan, Cumhuriyet Bayramı mesajı

yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve onurunu yaşamaktayız” dedi.

Başkan Taşlı mesajında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk milleti için çok önemli ve değerli bir gündür. Çünkü bugünde, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulmuş ve milletimiz Cumhuriyet yönetimiyle birlikte esasen özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi en temel insan haklarından olan evrensel değerlere kavuşmuş, bu değerleri özümseyerek yaşam biçimine dönüştürmüş, çağdaş bir yapıda yaşamını sürdürmeye başlamıştır. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Yüce Atatürk'ün ifade ettiği gibi ‘Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir' Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra kurulabilmiştir. Atatürk ve arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz verdikleri mücadeleler ve kazandıkları zaferlerle Cumhuriyeti Türk milletine armağan etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı için gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de esenlikle ve şükranla anıyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.