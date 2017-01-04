Başkan Keleş AK Parti ilçe teşkilatı ile bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti Düzce Merkez İlçe Teşkilatının 2017 yılı ilk istişare toplantısına konuk oldu.

Başkanı Mehmet Keleş, 2017 yılının ilk günlerinde AK Parti Düzce Merkez ilçe teşkilatına misafir oldu. Yeni yılın ilk istişare toplantısına katılan Başkan Keleş, Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu ve yönetim kurulu ile yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılının değerlendirmesi ve 2017 yılında yapılması planlanan yatırımların konuşulduğu toplantıya teşkilat üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.