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23 Aralık 2016 13:10

Başkan Keleş, Başbakanın kayyum danışmanları ile buluşmasına katıldı

Başkan Keleş, Başbakanın kayyum danışmanları ile buluşmasına katıldı

23 Aralık 2016 13:10

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in de aralarında bulunduğu kayyum danışmanı belediye başkanları ile Başbakan Binali Yıldırım istişare toplantısı için bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Doğu ve Güneydoğu illerindeki belediyelerde görev yapan kayyumlara danışman olarak atanan AK Partili belediye başkanları katıldı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in de Hakkari Belediyesi kayyum danışmanı olarak katıldığı toplantıda Başbakan Binali Yıldırım danışman belediye başkanlarında birlikte hareket edin vurgusu yaparak “belediyecilik alanında edindiğiniz tecrübeleri danışmanı olduğunuz kayyum ile paylaşarak Doğu ve Güneydoğu illerinin kalkınmasını kesintisiz bir şekilde devam ettirmelisiniz. Konuyla ilgili olarak yapacağımız böyle istişare toplantılarına devam edeceğiz” dedi. Toplantı danışman belediye başkanlarının ilk incelemelerine ilişkin raporlarını Başbakan Binali Yıldırım’a sunması ile sona erdi.



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