Başkan Keleş, belediyeciliği Anlattı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Meslek Tanıtım ve Kariyer Programına katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Keleş, Cumhuriyet Anadolu Lisesi okul öğrencilerinin meslekler ve tercihler konusundaki meraklarını giderebilmek amacıyla Meslek Tanıtım ve Kariyer Programına katıldı.

Başkan Keleş, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine yerel yönetim ve Belediyecilik hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere, kariyer planlamalarına yardımcı olabilecek aydınlatıcı ve somut veriler üzerinden bilgiler veren Başkan Keleş, öğrencilerin sorularını yanıtladı.