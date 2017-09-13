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13 Eylül 2017 13:39

Başkan Keleş, “Dönüşüm esnafla birlikte olacak”

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Eski Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında görüştü.

Başkan Keleş, “Dönüşüm esnafla birlikte olacak”

13 Eylül 2017 13:39

Başkan Keleş “dönüşümü el birliği ile özellikle esnaf kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.


Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Eski Sanayi alanı ve çevresi için hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak sanayi esnafı ile bir araya geldi. Dönüşümün Düzce açısından önemine vurgu yapan Başkan Keleş “biliyorsunuz yaşadığımız şehirde hem nüfus hem de hacim inanılmaz bir hızla büyüyor, şehir merkezinde yaşam alanlarında kalan sanayi esnafımızın da daha nezih bir ortamda işlerine devam etmelerini istiyoruz. Bu açıdan bu bölgeye yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarının örnek bir çalışma olmasını arzu ediyoruz. Bu proje sayesinde şehir merkezinden uzaklaşan esnafımız daha rahat bir ortamda işlerini yürütebilecek. Bu dönüşümü hep birlikte, el birliği ile yapacağımıza inanıyorum” dedi.




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