Başkan Keleş; "Hedefimize ulaştık"

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 2017 yılı için yayınladığı mesajda tüm vatandaşlar için sağlık ve huzur diledi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 2016 yılı için yayınladığı mesajda tüm vatandaşlar için sağlık ve huzur diledi. Düzce belediyesi olarak tüm hizmetlerin insan odaklı olarak yapıldığını vurgulayan Başkan Keleş, "Hizmetlerin tek ölçüsü vardır, o da insandır. Tüm çabalarımız, faaliyetlerimiz bu şehirde yaşayan herkesin refah ve huzuru içindir" dedi. 2016 yılında şehir genelinde fiziki yapılaşmadan sosyal ve kültürel gelişimlere kadar her alanda yatırım projelerini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Keleş, "Yıl içinde programladığımız tüm işlerimiz için çalıştık. Bazılarını tamamladık, bazıları devam ediyor, bazıları da proje süresi içinde yürütülecek. Yıllardır kangren haline gelen Terminal ve Kültür Merkezini bitirerek hizmete geçirdik. Bundan dolayı gururluyuz. Nikah salonumuzu, aşevimizi, 60 yaş ve üstü yaşam merkezimizi hayata geçirdik. 15 Temmuz Şehitler Parkımızı neredeyse tamamladık, 2017 yılı içinde resmi açılışını yapacağız. Camikebir mahallesindeki Kentsel Dönüşüm projemiz tamamlandı. Bu alandaki TOKİ konutlarının satışına geçildi. Sırada Kültür mahallesindeki eski sanayi çarşısı alanında kentsel dönüşüm uygulaması kaldı. Bunun da fizibilitesini tamamladık. Bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz sürüyor. Asfalt üretimi için asfalt plentimizi kurduk. Günde 2 bin 600 ton asfalt üretimi yapabiliyoruz. Özellikle de asfaltlamada hedefimize ulaştık. Ana arterlerimizde asfaltlamayı tamamladık, İstanbul ve Hastane caddelerine Bazalt asfalt serdik. Çevre yollarımızla ilgili saha çalışmalarına başladık, bir kısmında kamulaştırma görüşmeleri yapılıyor. Doğalgaz yatırımları için birçok bölgemizde alt yapı çalışmalarını tamamladık ve gaz verilmesi sağlandı. Doğalgazda hedef yüzde 100’e ulaşmaktır. Ulaştırma ağı üzerinde ciddi adımlar atıldı. Otobüs filomuz zenginleştirildi ve yeni güzergahlar açıldı. Körüklü otobüsleri seferlere koyduk. Elektrikli otobüsümüz test sürüşlerine başladı. Alt ve üst yapıda daha birçok proje yıl içinde uygulandı. Sosyal ve Kültürel alanda özellikle, uluslar arası sempozyum Düzce adına ses getirdi. Konuralp’in tarihi ve turizmi üzerine, AB projeleri kapsamında önemli adımlar atıldı. Geleneksel hale getirdiğimiz sosyal projelerimiz aksatılmadan yürütüldü. Tüm çalışmalarımızda, projelerimizde, vatandaşlarımızın refahı, huzurunu, beklentilerini dikkate aldık" Başkan Mehmet Keleş, Düzce’nin yatırım projeleri ile kalkınacağını ve güçleneceğini işaret ederek, " Süregelen işlerimiz var. Bunlar zamana yayılmıştır. Bunlar için de tüm hizmet birimlerimiz koordineli olarak çalışmaktadır. 2017 yılı eksik kalan işlerimizin tamamlandığı yıl olacaktır. Yeni yılın barış ve huzur getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.