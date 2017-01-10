Başkan Keleş işçilere moral verdi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, karla mücadele için sahada çalışan işçilere moral verdi. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Keleş, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan işçilerle sohbet etti.

Düzce Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, her mahallede teyakkuz bir şekilde çalışıyor. 24 saat üzerinden nöbetleşe sistemle çalışan ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama, kar temizleme çalışmaları yapıyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kar yağışı ile birlikte ekiplerin görev başında olduğunu belirtti ve ‘ Belediyemiz gece ve gündüz karla mücadele programını sürdürüyor. Olumsuz şartlara karşı her türlü tedbir alınıyor. Şu ana kadar da kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Otobüs seferlerimiz aksatılmadan yürütülmektedir. Temizlik ekiplerimiz günlük çalışmalarını yapmaktadır. Kar yağdığı sürece de çalışmalarımız devam edecektir’ dedi. Başkan Mehmet Keleş, karla mücadele için sahadaki çalışmaları bizzat denetliyor.