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19 Eylül 2017 14:45

Başkan Keleş mahalle muhtarları ile biraraya geldi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, merkez mahalle muhtarları ile Erguvan Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Başkan Keleş mahalle muhtarları ile biraraya geldi

19 Eylül 2017 14:45


Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek proje çalışmaları ve mahallelerde yapılan hizmetleri değerlendirdi. Her ay periyodik olarak gerçekleştirilen istişare toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Mesude Özcan, Kadir Badur ile Muhtarlık İşleri Müdürü Samim Yavuz ve birim müdürleri de hazır bulundu.


Başkan Keleş muhtarların talep ve önerilerini tek tek değerlendirdi ve çözümü için programa alınacağını belirtti. Son dönemde gündemde olan ‘Amerikan Beyaz Kelebeği hakkında açıklamalarda bulunan Keleş, “Kimsenin endişesi olmasın Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı tedbirleri aldık. 10-15 gün içerisinde tırtıllar kaybolacak. Bu sene bununla ilgili mücadelede ne yazık ki çok ciddi bir mesafe kat edilemedi” ifadelerini kullandı. Toplantı muhtarların sorun ve taleplerini Başkan Keleş’e iletmeleri ile sona erdi.




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