Başkan Keleş, “Zamcı belediye olmadık”

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, göreve geldiklerinden bu yana ulaşıma, suya hiç zam yapmadıklarını belirterek “Zamcı belediye olmadık görevi nasıl devraldıysak öyle devam ediyor” dedi.

Başkan Mehmet Keleş, test sürüşü döneminde olan elektrikli otobüslerin hizmete girmesi ve maliyetlerin düşmesiyle bunun bilet fiyatlarında yansıyabileceğini söyledi.

Başkan Keleş 10 adet elektrikli otobüsün hizmete gireceğini belirterek “Bu sene Düzce’de yine bir ilk daha yaşıyoruz. Elektrikli otobüs test aracı Düzce’de dolaşmaya başladı. Yakında filomuza 10’a yakın elektrikli otobüs girmiş olacak. Bir dolumla 250 kilometre yol yapıyor otobüslerimiz, mesai saatleri içinde rahatlıkla çalışabilecekler. Yakıt maliyetlerimizi doğalgazlı otobüslere geçtiğimizde ve kendi doğalgaz istasyonumuzda düşürmüştük. Elektrikli otobüsle bir üçte bire daha düşüreceğiz. Otobüs işletmemiz kara geçecek. Maliyeti düşük, hava kirliliğinde de 0 riskli. Maliyetlerimiz ucuzladıkça biletlere de yansıyacak. Biz aslında göreve geldiğimiz günden beri zamcı bir belediye olmadık. Mesela suya hiç zam yapmadık. Otobüslere de zam yapmadık. Yani neyle devraldıysak onunla devam ediyoruz. Zam yapmayı da düşünmüyoruz. Ucuzlatma noktasında maliyetlerimiz düştükçe ucuzlama olacaktır. Dar gelirli ailelere ve öğrencilere de bu konuda yardıma muhtaç insanlara da ekstra yardımımız olacaktır” diye konuştu.