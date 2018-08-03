Başkan Keskin’den Dünya Şampiyonlarına tebrik

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin şampiyon raftingcileri ziyaret etti. Başkan Keskin ziyaret esnasında yaptığı açıklamada “20-25 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası U 23 kategorisinde şampiyon olan milli takımımızı ve Rafting İl Temsilcimiz, aynı zamanda Düzce Belediyesi çalışanı Birol Tepe’yi Ülkemize yaşattıkları gurur için tebrik ediyorum. Ülkemizi, bayrağımızı ve Düzce’mizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri mutlu ettiniz. Hepinizin yüreğinize sağlık, başarılarınızdan dolayı sizlerle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Samimi havada gerçekleşen ziyarette Rafting Milli Takımı Antrenörü Birol Tepe ile genç sporcularla sohbet eden Keskin, sorunlarını ve taleplerini dinledi ve gerekenin yapılacağını söyledi.