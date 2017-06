Başkan Mehmet Keleş belediye personeli ile iftarını açtı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in de katıldığı iftar programına belediye çalışanları yoğun katılım gösterdi.

Düzce Belediyesi çalışanları her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da düzenlenen personel iftarı ile buluştu. Hava muhalefeti nedeniyle Erguvan Sosyal Tesislerinden Grand Beyaz Saray Otel’e alınan iftar programına Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de katıldı. Belediye personelinin yoğun katılım gösterdiği iftar buluşmasında konuşan Başkan Mehmet Keleş personele teşekkürlerini ileterek “onbir ayın sultanı Ramazanın artık sonuna yaklaşıyoruz. Allah’a şükürler olsun, hiç bunalmadan sıkılmadan orucumuzu tuttuk. Bu yıl da belediye olarak Ramazan sokağımızı ve iftar çadırımızı kurduk Hiçbir şart ve koşulda mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan belediye personelimiz ile böyle bir organizasyonla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi emektar çalışanlarımızın her an yanındayız, arkasındayız. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızın mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyor, tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.