Başkan Mehmet Keleş "Sanayi esnafı mağdur olmayacak"

Başkan Mehmet Keleş kentsel dönüşüm projesinde hiçbir sanayi esnafının mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Eski Sanayi alanının kentsel dönüşüm kapsamında sanayi esnafı ile sık sık bir araya gelerek işleyiş hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Kentsel dönüşüm projesinin kabul edilmesi ile birlikte eski sanayi esnafının kesinlikle mağdur edilmeyeceğini belirten Başkan Keleş “Küçük Sanayi Sitesi çevresinde bulunan alana ilişkin bir yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmelik kapsamında siteye ek alanlar yaparak eski sanayi alanından çıkan esnafımızın buraya yerleşmesini sağlayacağız. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte sanayi esnafımız çok daha rahat bir ortama sahip olacak” ifadelerini kullandı.