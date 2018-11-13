Başkan Muhsin Yavuz müjdeyi verdi

Çilimli ilçesinde yapılacak olan entegre hastanesi için ilk kazma vuruldu ve harfiyat kazı çalışmaları başladı. Çilimli ilçesinde sağlık ihtiyacını karşılayacak olan 25 yataklı entegre hastanesi Çilimli Belediyesi'ne ait şantiye alanında kazı çalışmalarına başlanıldı.

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz uzun uğraşlar sonucu kazandırılan İlçe Entegre Hastanesi için ”Çilimli İlçe entegre hastanemiz başlamıştır. Çilimli ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.