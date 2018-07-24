Başkan Taşlı Basın bayramını kutladı

Başkan Ertan Taşlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajında “Basınımız, haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Basın, demokrasi açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Bu özel mesleğin bekçileri olan, gecesini gündüzüne katarak tüm zorluklara göğüs geren ve kamuoyunun aydınlatılmasında önemli görev üstlenen gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlarım” ifadelerinde bulundu.