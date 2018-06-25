Başkan Taşlı, “Başkanlık sistemi büyük hizmetler getirecek”

Başkanımız Ertan Taşlı Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin açıklamalar da bulundu.

Başkan Taşlı açıklamasında “Düzceli hemşerilerimiz ve esnaflarımız inandık Rabbimize dua ettik. Milletimizin, Düzce’mizin ve esnafımızın menfaatini istedik. Çok şükür Rabbimiz dualarımızı kabul etti. Düzceli hemşerilerimiz ve Milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir teveccühle Türkiye’nin Yeni Sisteminin Başkanı seçti. Ülkemize, milletimize, iş dünyasına büyük hizmetler edeceğinden hiç şüphemiz yok. Allah’ın izni ile başarılı olacaktır. Şimdiki duamız Düzce’nin medarı iftiharı mütevazi nezaket dolu çalışkan Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ nün tekrar kurulacak hükümette bakanlık görevine devam etmesidir ve Düzce’mizin geleceğine büyük katkı sağlayacağı inancıyla yapmamız gereken ne varsa yapmak zorunda ve arkasında birlik beraberlik içinde durmak olduğunu bilmemiz gerekir. Dualarımız, bu netice ile Rabbimizin nasip etmesi yönündedir. İnşallah Bakanımız, esnafımız ve Düzce halkının geleceği için büyük hizmetler yapabilmesinin tek yolu Bakanımızın görevine devam etmesidir. Bizler her daim Bakanımızın yanında ve destekçisiyiz. Düzce’nin geleceği için bu birlik beraberliğe kesinlikle ihtiyaç vardır. Birlik beraberliğimiz devam ettiği müddetçe ilimizin tüm siyasi partileri tüm STK‘lar seçilen Milletvekillerimiz bu duruşu Düzce menfaati için göstermek zorundadır. Bu vesile ile 24 Haziran 2018 seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın ülkemiz için var gücüyle çalışacağı inancı ile tüm halkımızın demokrasiye olan inancını ortaya koyan seçim sonuçlarını olgunlukla karşılayarak daha güzel bir Türkiye için daha güzel bir Düzce için yola devam edeceğiz. Demokrasiye inanmış tüm Milletimize esnafımıza iş dünyamıza saygı ve muhabbetle şükranlarımı sunarım“ ifadelerinde bulundu.