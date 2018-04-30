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30 Nisan 2018 15:23

Başkan Taşlı Berat Kandilini Kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Taşlı Berat Kandilini Kutladı

30 Nisan 2018 15:23


Başkan Taşlı mesajında “Gönüllerin merhametle dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Berat Kandili de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Berat Kandili; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Ayının da müjdecisi olan bu mübarek gecede, tüm İslam Aleminin, Berat Kandilini en kalbi duygularımla kutlar, Cenap-ı Allah’tan hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerinde bulundu.




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