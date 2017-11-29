Başkan Taşlı, Mevlid Kandilini kutladı

Taşlı yayınladığı mesajında "Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, kutlu bir olaydır. Dinimizin bütün güzelliklerini Peygamberimizde görmek mümkündür. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. Efendimizi örnek almak ümidi ile esnafımız ve tüm hemşehrilerimizin kandilini kutluyor, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.