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13 Haziran 2018 14:30

Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.

Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı

13 Haziran 2018 14:30


Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “Bugün milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hem milletimiz, hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.




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