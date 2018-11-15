Başkan Taşlı'dan gecikme faizindeki esnafa müjde

Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 5. Bölge ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, kooperatifimiz takibinde bulunan kredi borçlarına uygulanan gecikme faiz oranının düşürüldüğünü belirterek “Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik saldırılara dayalı faiz dalgalanmaları nedeniyle uygulanan gecikme faizlerinde büyük ölçüde artış gerçekleşmiş ve zaten borcunu ödemekte zorlanan kooperatif ortağımız ve esnaf ve sanatkarlarımız ağır bir faiz yükü altına girmişlerdir. Bunun üzerine TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül‘ün yoğun çalışması ve girişimleri Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile yürüttüğü çalışma neticesinde kooperatif ortaklarının gecikme ve temerrüte düşen borçlarına uygulanacak faiz oranlarını aşağıya çekmek ve ödenebilir hale getirmek adına yapılan çalışma sonuçlanmıştır. Kooperatifimiz takibinde bulunan kredi borçlarına uygulanan gecikme faiz oranı daha önce yüzde 40- yüzde 45 seviyelerinde uygulanırken 15 Kasım 2018 tarihinden itibaren yüzde 20 olarak uygulanmasına ve bu tarihten geriye dönük borçlarını da ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlarımız adına uygulanması için, Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül‘ün yüksek gayreti ve talimatlarıyla hayata geçirilmiştir. Esnaf ve Sanatkarımızın yüksek temerrüt faiz oranlarından kurtaran bu çalışma için Bölge esnafımız adına şükranlarımızı sunarız” ifadelerinde bulundu.