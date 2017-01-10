Başkan ve gazeteciler gözlerini kapatıp yürüdü, yemek yemeye çalıştı

7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Görme Engelliler haftası dolayısıyla Düzce Özel Eğitim Merkezi Eğitim Okulu’nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve gazetecilerin gözü bağlanarak görme engellilerle empati kurmaya çalıştı. Kapalı gözlerle yürümeye çalışan Başkan Keleş ve gazeteciler zor anlar yaşadı.

Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Beyazay Derneği Düzce Şubesi tarafından Düzce Özel Eğitim Merkezi Eğitim Okulu’nda bir etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Başkan Yardımcısı Ali Güney ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in katıldığı programda, görme engellilerin yaşadıkları sıkıntılar için empati uygulaması yapıldı. Başkan Keleş, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile gazeteciler Erol Tayhan, Hülya İşcan ve Ömer Ürer’in gözü bantlandı, görme engellilerle empati kurarak yönlerini bulmaya çalıştılar. Belediye Başkanı Mehmet Keleş bir baston ve refakatçi yardımı ile yolunu bulmaya çalışırken gazetecilerde birbirlerinden destek alarak yönlerini ayarlamaya çalıştılar.

Yön bulma ve kısa bir yürüyüşün ardından öğrencilerin hazırladığı yemek masasında yine gözlerdeki bantlarla kahvaltı tabağındaki yiyecekleri etkinliğe katılanlar yemeye çalıştılar. Beyazay Derneği Başkanı Nurullah Çelebi, hem Görme Engelliler Haftası hem de 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özel Eğitim merkezi öğrencisi Yunus’un okuduğu duanın ardından gözler açıldı, Başkan Keleş, engellilerle empati kurmak için böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyledi, “Ne yapacağımızı şaşırdık. Düzce Belediyesi olarak ve vatandaşların engellil vatandaşlarımıza yardım etmesi gerektiğini yaşayarak bir kere daha görmüş olduk. Engellilere yardım etmek için belediye otobüs şoförlerimiz dahil herkese görevler düşüyor. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” dedi.