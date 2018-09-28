Başkan Yardımcısı Cebar “En iyi projeyi inceleyerek seçeceğiz”

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar Ankara'ya yaptığı ziyaret kapsamında Batıkent'te bulunan Çocuk Kulübü ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar Ankara'ya giderek bir dizi ziyarette bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Aile Yaşam Şube Müdürü Fatih Doğan eşliğinde sosyal projeleri inceleyen Başkan Yardımcısı Cebar ilk olarak Batıkent'te hizmet veren Çocuk Kulübünü gezdi. Burada eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet eden heyet yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özellikle 7-14 yaş aralığında çocukların haftanın 7 günü faydalanabildiği merkezde müzikten resime, el sanatlarından masa tenisine, halk oyunlarından güreşe kadar birçok alanda faaliyet yapılıyor. Ayrıca 4-6 yaş arası daha küçük gruplarında faaliyet sınıfından yararlandığı merkezin yıl boyunca açık olduğu belirtildi.

Merkezde açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Cebar çevre illerde uygulanan sosyal projelerin birer hazine olduğunu belirterek “bugün burada belediye başkanımız Sayın Dursun Ay'ı temsilen bulunuyoruz. Kendilerinin selamını öncelikle iletmek isterim. Biliyorsunuz belediye hizmetleri insan odaklı bir sistemdir. Sosyal odaklı oluşturduğumuz projeleri her geçen gün biraz daha geliştirmek istiyoruz. Aslında Düzce'de bu konuda yavaş yavaş girişimde bulunduk. Cumhuriyet Mahallemizdeki Kapalı Pazaryerinde spor salonu oluşturduk. Burayı daha fazla geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla çevremizde uygulanan projeleri inceliyoruz. Gerçekten burası çocuklar için çok güzel bir yer. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Batıkent Çocuk Kulübü gezisinin ardından yeni açılan Osmanlı Aile Yaşam Merkezini inceleyen Başkan Yardımcısı Cebar, burada anne ve çocukların birlikte vakit geçirebileceği alanları gezerek spor ve faaliyet branşları hakkında da bilgi aldı. 36 ayrı branşta kursların verileceğini öğrenen Cebar: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bizlere refakat eden Aile Yaşam Şube Müdürü Fatih Doğan beye ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayata geçirilen projeler gerçekten birbirinden güzel. Böyle bir projenin Düzcemiz'e de çok yakışacağını düşünüyorum.”