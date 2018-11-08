Başkan yardımcısı Cebar, personel ile buluştu

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, kurum içi personeli toplantıları kapsamında Sosyal Yardım İşleri ve Hukuk İşleri Müdürlüğü personelleri bir araya geldi. Başkan Dursun Ay'ın yoğun iş temposu nedeniyle yemeğe katılamadığını belirten Başkan Yardımcısı Cebar, “Kurum içi iş verimliliğini artırmak için elimizden ne geliyorsa yapmak için çalışıyoruz. Sizlerle birlikte daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Herhangi bir talebiniz öneriniz olduğunda her zaman kapımız açık. Şehrimizi hep birlikte daha ileri seviyelere taşıyacağız inşallah. Aramıza katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.