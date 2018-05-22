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22 Mayıs 2018 12:32

Başkan yardımcısı cebar tügva programına katıldı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, TÜGVA “Genç Yönetici Okulu” programına katıldı.

Başkan yardımcısı cebar tügva programına katıldı

22 Mayıs 2018 12:32


Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Şubesi tarafından her ay düzenlenen “Genç Yönetici Okulu” programının bu ayki konuğu Düzce Belediye Başkan yardımcısı Elif Sezer Cebar oldu. Başkan yardımcısı Cebar, “Yerel Yönetimler” ile ilgili konuları TÜGVA gençliği ile paylaştı. Başkan Yardımcısı Cebar, “Genç Yönetici Okulu” Programında katılımcılara, belediyelerdeki işleyişi gerçek örneklerle kurumları başarılı ve başarısız yapan faktörleri, stratejik planlama süreci hakkında bilgi ve deneyimi nasıl kazanacaklarını anlattı.




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