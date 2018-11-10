Başkan Yardımcısı Cebar'dan Kızılay'a ziyaret

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Elif Sezer Cebar, Kızılay Düzce Şube başkanı olan Avukat Halil Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Av. Elif Sezer Cebar, Kızılay Düzce şube başkanlığına atanan meslektaşı Av. Halil Aydın'ı makamında ziyaret etti. Aydın'a yeni görevinde başarılar dileyen Elif Sezer Cebar “Kızılay, üstlendiği misyon gereği yaptığı çalışmalarla göz dolduran bir kurumdur. Düzce'de Kızılay'ın yeri bambaşkadır. İki depremle derinden sarsılmış ilimizde Kızılay önemli bir yer tutmaktadır. Kızılay Düzce şubesinde göreve başlayan değerli meslektaşım Halil Aydın beye de bu önemli görevde başarılar diliyorum” dedi.

Aydın'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geçirdi.