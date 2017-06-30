Başkan Yemenici 1 Temmuz denizcilik bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

Başkan Yemenici mesajında “Kurtuluş Savaşı sonrası denizlerdeki hâkimiyetimizin tasdiki niteliğindeki Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girerek denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkân ve zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılması sağlanmış, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticari hakimiyeti son bulmuştur.

Denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış olan Kabotaj Kanunu, denizciliğimizin daha da gelişip büyümesinde önemli rol oynamış, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine de büyük ivme kazandırmıştır. Globalleşen dünyada ülke ekonomileri için lokomotif görevi gören temel sektörlerden biri olan denizcilik sektörü, sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından günümüzde ülkeler için hayati sektörlerden biri haline gelmiştir. Denizcilik sektörünün gelişimine büyük önem veren devletimiz ve hükümetimiz; özellikle son dönemlerde tüm sektörlerde yaptığı yatırımlarla göstermiş olduğu büyüme ve ilerleme hamlesini denizcilik sektöründe de sergileyerek ülkemizin uluslararası denizcilik pazarından aldığı payın daha da artmasına yönelik gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, köklü geleneği ve büyük bir tarihi geçmişi olan Türk denizciliğinin gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize en içten selamlarımı iletiyor, bütün vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 91. yıldönümünü kutluyorum” dedi.