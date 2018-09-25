Başkan Yemenici aşure dağıttı

Muharrem ayının ve hicri yılın herkese güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Başkan Yemenici "Milletimiz açısından önemli günlerden birisi olan aşure günü içerisindeyiz. Biz de dinimizden ve inancımızdan kaynaklı olan bu güzellikleri yaşatabilmek adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Dört yıldır, olduğu gibi bu yıl da Akçakoca Belediyesi olarak aşure dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Akçakocalı hemşehrilerime, ülkemize, İslam alemine ve tüm Müslümanlara hicri yılın hayırlı olmasını ve Muharrem ayındaki bu güzelliklerin tüm yıl sürmesini temenni ediyorum" diye ifade etti.