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17 Haziran 2017 10:35

Başkan Yemenici babalar gününü kutladı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici babalar günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Yemenici babalar gününü kutladı

17 Haziran 2017 10:35


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici mesajında "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır. Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızın tek isteği ve dileği, çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" diye ifade etti.




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