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24 Temmuz 2018 12:18

Başkan Yemenici, basın bayramını kutladı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yemenici, basın bayramını kutladı

24 Temmuz 2018 12:18


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici mesajında şu sözlere yer verdi “Bilindiği üzere basından sansürün kaldırıldığı tarih olan 24 Temmuz 1908 tarihinden itibaren her yıl 24 Temmuz günü Basın bayramı olarak kutlanmaktadır.


Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak; şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bizler gibi kamu görevini yerine getiren ve ilimizin, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın şimdiye kadar özveri ile yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı özen ve duyarlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırılışının yıldönümünde ilimiz ve ilçemiz basınının bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum” diye ifade etti.




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