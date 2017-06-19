Başkan Yemenici, basın mensupları ile iftarda bir araya geldi

Başkan Cüneyt Yemenici düzenlenen iftarda gazetecilerle bir araya geldi. Yemenici, iftar yemeği sonrasında Akçakoca’da yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Yemenici, Akçakoca’nın her yerinde alt ve üst yapı olarak bir çok çalışmanın sürdüğünü değerlendirerek, Özellikle Ramazan bayramına ve yaz tatiline ilşkin ttüm hazırlıkların tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Yemenici, hava şartlarının bu yıl olumsuz geçmesine rağmen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek ‘’Ankara caddesi, yani flamingo caddesinde alt yapı çalışmalarının sürüyor ve bayram öncesinde bitireceğiz, tüm ekipleri yoğunlaştırıyoruz. Ankara caddesini trafiğe açacağız, aydınlatmasından kaldırım çalışmalarına kadar tüm çalışmalar ilerliyor. Hedefimiz en kısa zamanda trafiğe açmak havalar müsaade ettiği sürece çalışmaları tamamlayacağız’’ dedi.