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24 Haziran 2017 11:55

Başkan Yemenici, belediye personeli ile bayramlaştı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Belediye Meclis salonunda belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Yemenici, belediye personeli ile bayramlaştı

24 Haziran 2017 11:55


Geleneklerin yaşatılmasının önemine değinen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, manevi duyguların yoğun yaşandığı bayramların, akrabaların, büyüklerin ve komşuların ziyaret edildiği özel bir gün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Yemenici personeli ile de bir aile olduklarını belirterek, “Biz bir aileyiz ve birbirimize verdiğimiz destek ile güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz. Akçakoca’da birçok çalışmaya hep birlikte imza attık. Bir ay boyunca hep birlikte bolluk, bereket dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Biz, Akçakoca halkı ve sizler için özverili çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hedefimiz hep birlikte en güzeli, en iyiyi, en doğruyu yapmak. Ben bu vesileyle başta sizler olmak üzere ailelerinizin ve tüm yakınlarınızın da Ramazan Bayramını kutluyorum. İnşallah hep birlikte nice sağlıklı ve mutlu bayramlar geçiririz” diye konuştu.




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