Başkan Yemenici belediye personeliyle iftarını açtı

Gerçekleşen iftar programına, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici eşi Nilay Koyuncu Yemenici ve çocuklarıyla beraber katıldı.

Belediye personelinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Biz bir aileyiz. İlçemizin dört bir köşesine hizmet götürmek için beraber çalışıyoruz. Akçakoca’nın her metrekaresinde sizlerin alın teri var. Hizmet kalitemizi yükselten proje ve yatırımlarımızın yürütülmesi için gece gündüz demeden başarıyla çalışan kaliteli hizmet anlayışımızı halkımıza en iyi şekilde yansıtan siz değerli personelimize teker teker minnet ve şükran duygularımla teşekkür ediyorum, bu vesileyle de yaklaşan Kadir gecenizi kutluyorum” sözlerine yer verdi.