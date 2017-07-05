Başkan Yemenici boru fabrikası yöneticilerini ziyaret etti

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Nuri Kanlı ile Fırat Tancan’la yaptığı görüşmede Ümran Boru Fabrikasının Akçakoca’ya ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katma değer sunduğunu dile getirdi ve “Ümran Boru Fabrikasının ilçemizde yer alması Akçakoca için bir şanstır. Burası yüzde 100 kapasite ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sizlerde bu noktada üzerinize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Çalışmalarınızdaki başarının devamını diliyorum ” ifadelerini kullandı ve karşılıklı bazı konularda görüş alışverişinde bulundular.