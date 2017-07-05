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05 Temmuz 2017 14:06

Başkan Yemenici boru fabrikası yöneticilerini ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Başkan yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk, Ümran Boru Fabrikası yetkilileri Nuri Kanlı ile Fırat Tancan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Yemenici boru fabrikası yöneticilerini ziyaret etti

05 Temmuz 2017 14:06


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Nuri Kanlı ile Fırat Tancan’la yaptığı görüşmede Ümran Boru Fabrikasının Akçakoca’ya ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katma değer sunduğunu dile getirdi ve “Ümran Boru Fabrikasının ilçemizde yer alması Akçakoca için bir şanstır. Burası yüzde 100 kapasite ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sizlerde bu noktada üzerinize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Çalışmalarınızdaki başarının devamını diliyorum ” ifadelerini kullandı ve karşılıklı bazı konularda görüş alışverişinde bulundular.




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