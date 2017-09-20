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20 Eylül 2017 11:59

Başkan Yemenici, cami etrafı düzenlemesinde son noktayı koydu

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, uzun süre eleştirilen cami etrafındaki düzenleme çalışmasına ilişkin son noktayı koydu.

Başkan Yemenici, cami etrafı düzenlemesinde son noktayı koydu

20 Eylül 2017 11:59


Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Belediye fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Cami etrafında müteahhit firma yetkilisi ile birlikte incelemelerde bulunuldu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı’ya cami etrafının düzenlenmesinin bitirilmemesine ilişkin aşırı şikayetler olması nedeniyle Başkan Yemenici, açıklamalarda bulundu. Başkan Yemenici, Cami etrafındaki düzenlenmenin Müteahhit firmanın Aralık ayına kadar süresi olduğunu anca buna rağmen çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek’’1.5 sonra tamamlanmış olarak görülecektir, Işıklandırmasıyla birlikte adeta Sultanahmet cami gibi görünüme sahip olunacaktır. Bazı nedenlerden dolayı işler aksadı bunun yanı sıra Bayram tatillerinde girince iş bira uzadı. Bu nedenle işlere hız verildi en kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.




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