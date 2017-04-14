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14 Nisan 2017 11:33

Başkan Yemenici CHP’yi ziyaret etti

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve beraberindeki heyet, CHP Akçakoca ilçe teşkilatına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Yemenici CHP’yi ziyaret etti

14 Nisan 2017 11:33


Pazar günü yapılacak referanduma kısa bir süre kala bugün esnaf ve STK ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti belediye başkanı Cüneyt Yemenici ile beraberindeki teşkilat üyeleri, CHP İlçe başkanı Turan Güler’e makamında sürpriz yaptı.


Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Cüneyt Yemenici, “ Esnaf gezisi ve Odalarımızın ziyareti esnasında Cumhurbaşkanımızın hayır çadırına yaptığı ziyaret benzeri CHP teşkilatına selam verdik. Türkiye’de hayır kampanyası yapılabilirken demokrasisi ile övünen AB evet kampanyasına asla izin vermedi. Akçakoca’daki kampanyada nezih bir şekilde kavgasız ve demokrasiye yakışır şekilde çalışma gerçekleştiren tüm siyaset unsurlarına teşekkür ederim “ dedi.


Başkan Yemenici ve AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe Başkanı Turan Güler, nezaketlerinden ötürü başkan Yemenici’ye teşekkür etti.


İki heyetin görüşmesi içilen çayların eşliğinde dostça devam etti.




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