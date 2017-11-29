Başkan Yemenici eğitim kurumlarını ziyaret ediyor

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, program yoğunluğu nedeniyle Akçakoca merkezinde arda kalan okulları bugünde tek tek ziyaret ederek, öğretmenlerin geçtiğimiz günlerde kutlanan 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı.

Başkan Yemenici ziyaret ettiği okullarda şu sözlere yer verdi “Öğretmenlerimiz her zaman çağdaşlığın, sevginin, bilginin barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. En değerli varlığımız olan gençlerimizi gerekli bilgi, beceri ve donanımla yetiştirerek geleceğimizi inşa eden siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.