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Başkan Yemenici, esnaflarla bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, esnaf ve halkla birlikte kahvaltılara devam ediyor.


Başkan Yemenici, merkez cami esnafıyla bir araya geldi. Yemenici, “Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah sohbetlerimizde ilçemizle ilgili için istişarelerde bulunuyoruz. Tüm hizmetleri hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek yönlendiriyoruz. Sabahları birlikte yaptığımız kahvaltılarda, ilçemizin gelişimi için yapılması gereken çalışmaları esnaflarımız ve halkımızla paylaşıyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz” dedi.


Yoğun bir ilginin olduğu kahvaltıda cami çevresinde uygulanan projenin yanı sıra, bölge ticaretinin daha da canlandırılmasına yönelik öneriler, istek ve taleplerde dile getirildi.

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