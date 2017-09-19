Başkan Yemenici Gaziler Gününü kutladı

Başkan Yemenici mesajında “Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş; gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, milletimizin daima büyük zaferlere ulaşmasını, hür ve müstakil yaşamasını sağlamıştır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Bu cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.