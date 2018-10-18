Başkan Yemenici itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi

İtfaiyenin ve itfaiyeciliğin huzur ve güvenlik açısından toplum yaşantısında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Yemenici, “Belediye hizmetleri bildiğimiz gibi çok çeşitli ve kıymetli. Bu hizmetlerin arasında İtfaiye hizmetleri de çok daha farklı. Akçakoca Belediyesi itfaiyesi elindeki tüm imkanları kullanarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Amacımız cana ve mala gelecek zararları azaltmak, olmamasını sağlamak için eğitimler ve denetimler yoluyla vatandaşımızın, halkımızın, öğrencilerimizin, personelimizin bilinçlenmesi, duyarlı olması en büyük amaçlarımızdan birisidir. Başta Akçakoca Belediyesi itfaiyesi personelimiz olmak üzere tüm itfaiyecilerimize özverili ve cansiperane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.