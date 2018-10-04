Başkan Yemenici muhtarlarla bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyet Yemenici muhtarlarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda muhtarlar kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Başkan Yemenici'ye teşekkür ederek sorun ve sıkıntıları dile getirdiler. Muhtarların vatandaşların mahallelerdeki sorun ve sıkıntılarını en iyi bilen, çözüm noktasında bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilçedeki tüm sorunları birlikte istişare ederek çözdüklerini belirtti.

Başkan Yemenici “Halkımızın dayanışma ruhu içinde hareket etmesi için çaba sarf eden muhtarlarımız; yerel yönetimlerle halk arasında köprü vaziyeti gören çok ulvi bir görev yapmaktır. Mahallelerdeki eksikleri yerinde tespit edip bize ulaştıran muhtarlarımızın isteklerine anında geri dönüş yapmaya bugüne kadar özen gösterdik, bundan sonra aynı yaklaşım içinde olacağız. Sizlerden gelecek taleplere her zaman öncelik tanıyoruz. Hemşehrilerimizin ve mahallelerimizin isteklerini ve taleplerini bu tür toplantılar neticesinde sizlerden öğreniyoruz ve eksikleri hızlı bir çalışma anlayışı ile gidermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.