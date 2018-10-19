Başkan Yemenici, muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlar Günü münasebeti ile Akçakoca Muhtarlar Derneğine bir ziyaret gerçekleştiren belediye başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı konuşmada mahalle ve köy muhtarlarının gününü kutladı.

Konuşmasında 1 Nisan 2019 tarihinde çeşitli sebeplerle belki burada olamayacağız diyen Başkan Yemenici, “ millet ve partimiz ne taktir ederse baçımız üstüne “ dedi. Belediye başkanlığı görev süresi içinde çok önemli hizmet ürettiklerini söyleyen Yemenici, bütün sorunları yakından takip ettiklerini belirtti.

5 yılı doldurmak üzere olduğu görev süresi içinde bütün kurum müdürleriyle istişare içinde olduğunu söyleyen başkan Yemenici, teşkilatı ve İGM üyeleri ile sürtüşmeye girmeden görev süresini tamamlamaya çalıştığının altını çizen başkan Yemenici, toplantıda hazır bulunanlardan helalik istedi. Hakkınızı helal edin dedi.