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24 Kasım 2017 09:49

Başkan Yemenici, öğretmenleri unutmadı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, öğretmenler günü dolaysısıyla gün boyu okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı ve isimlerine özel hazırlatmış olduğu kalemleri hediye etti.

Başkan Yemenici, öğretmenleri unutmadı

24 Kasım 2017 09:49


Okullarını ziyaret eden Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici öğretmenlerin öğretmenler günün kutladı. Yemenici Burada yaptığı konuşmada "Hepimize doğruyu gösteren, kendimizi yenilemeyi öğreten, bizlere vatan millet sevgisini aşılayıp milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan, yetiştirdiği genç nesiller ile geleceğe ışık tutarak karanlığa meydan okuyan değerli öğretmenlerimize minnettar olduğumuzu dile getirmek isterim. Tüm bu duygu ve düşüncelerle eğitim camiamızın değerli mensupları olan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler gününü en kalbi duygularla kutluyor, en derin saygılarımı sunuyorum” diye ifade etti.


Belediye olarak eğitime ayrı bir önem verdiklerini ve eğitim yatırımlarını çok önemsediklerinin altını çizen Başkan Yemenici “Göreve başladığımız günden itibaren eğitime yönelik bir dizi çalışmalar yaptık ve bu çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizdeki birçok okulun fiziki koşullarını iyileştirdik ve çevre düzenlemeleri bağlamında önemli hizmetler yaptık. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları noktasında elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.




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