Başkan Yemenici personeli ile bayramlaştı

Belediyede görev yapan herkesin amacının Akçakoca halkına hizmet olduğunu belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, eksiksiz bir şekilde verilen görevlerin yapılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Yemenici, "Aileniz ve yakınlarınızla iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik içerisinde dolu dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Yemenici "Bayramdan sonra birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle beraber milletimize hizmet ediyoruz, dertlerine derman olmak taleplerini yerine getirmek için gece gündüz gayret ediyoruz. Bu güzelliklerin sonunda dua alabilirsek, Allah’ın rızasına kavuşabilirsek ne mutlu bize. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah’ım 11 ayın sultanı ramazan ayına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tekrar kavuşmayı nasip etsin" diye ifade etti.