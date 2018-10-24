Başkan Yemenici taksici esnafı ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ve kent merkezinde görev yapan taksici esnafını ağırladı. Başkan Yemenici, her geçen gün gelişen ve büyüyen Akçakoca'yı tüm kurum ve kuruluşları ile daha ileriye taşımak için çaba sarf edildiğini belirtti.

Belediye hizmetlerini gün gün takip etme imkanına sahip olan taksici esnafının sosyal yaşamın gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu söyleyen Başkan Yemenici “Sizler toplumun her kesimine hizmet veriyor ve yüz yüze iletişime geçiyorsunuz. Bu yüzden mesleki hizmetiniz kadar sosyal sorumluluk bilinci içinde çalışmalarınızı yürütmeniz gerekmektedir” dedi ve Akçakoca'da ulaşım sorunun büyük ölçüde rahatlatıldığını 4.5 yılda yapılan asfaltlama çalışmaları ile yollarda daha rahat araç kullanma imkanı sağlandığını da ifade etti. Belediye olarak taksici esnaflarından gelen tüm talepleri yerine getirdiklerini ve ilçedeki taksi duraklarını da yenilediklerini sözlerine ekledi.