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25 Haziran 2017 17:33

Başkan Yemenici, taksiciler ve sağlıkçıların bayramını kutladı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçede bulunan tüm taksi duraklarına ve sağlık kuruluşlarına çikolata göndererek bayramlarını kutladı.

Başkan Yemenici, taksiciler ve sağlıkçıların bayramını kutladı

25 Haziran 2017 17:33


Bayramın ilk günü ilde ve ilçede gerçekleşen yoğun bayramlaşma programlarının ardından dört günlük süreçte taksi duraklarının ve vatandaşların bayramlarını gezerek kutlayacak olan Başkan Yemenici, bayramda görevleri başında olan taksi şoförlerine ve sağlık çalışanlarına çikolata gönderdi.


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici durmadan dinlenmeden Akçakoca için çalışmaya ve üretmeye halkımızla birlik de beraber olmaya devam ettiklerini belirterek şu sözlere yer verdi “Bayramlar insanların birbirlerine yaklaştığı, kaynaştığı gönüllerin birbirine yakınlaştığı çok müstesna zamanlar. Bu müstesna zamanlarda hal hatır sormak, büyüklerin gönüllerini almak, onların bayramlarını tebrik etmek son derece önemli” dedi ve Bayramda görevli başında olan tüm çalışanların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye ifade etti.




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