Başkan Yemenici teşekkür belgesi takdim etti

Gerçekleşen programa Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Koyuncu Yemenici, Başkan Yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Füsun Şebnem İlhan, belediye proje ekibi ve görevli öğretmenler katıldı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Akçakoca Bilime Yelken Açıyor” dedik ve 28 - 29 Eylül tarihlerinde ilçemizde bugüne kadar hiç gerçekleştirilmemiş bir organizasyona imza attık ve çok başarılı olduk. Bu başarıyı sizlerle beraber yakaladık, bir yıla aşkın süre gerek belediye proje ekibim gerekse siz değerli öğretmenlerimiz bu konuda büyük bir özveriyle çalıştınız. 100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik, dolu dolu iki gün geçirdik. Bu sizlerin başarısı sizlere çok teşekkür ediyorum ve canı gönülden kutluyorum ” dedi.

Yaptığı konuşmanın ardından etkinlik boyunca gece gündüz demeden özveriyle çalışan belediye personeline ve görev alan öğretmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.