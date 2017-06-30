Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 13:00

Başkan Yemenici umut ışığı birimine katkıda bulunan hayırseverlerle bir araya geldi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimine katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarla bir araya geldi ve teşekkür belgesi verdi.

Başkan Yemenici umut ışığı birimine katkıda bulunan hayırseverlerle bir araya geldi

30 Haziran 2017 13:00


Kahvaltıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici şu sözlere yer verdi “Göreve geldiğimiz gün Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimimizi tekrardan canlandırdık. Belediyede önem verdiğim birimlerimizden bir tanesi, belli bir düzeye getirdik gelirlerini belli bir seviyeye ulaştırdık. Yapılması gereken başka şeylerde var fakat birden olmuyor. Ama buradaki çarkın dönmesinde en büyük vesilesi olan sizlerseniz. Umut Işığı napıyor kısaca bilgi vereyim, gıda yardımı yapıyor, ev eşyası yardımı yapıyor, giysi - kıyafet giyim yardımı yapıyor. Evi yanan insanlara ev eşyası alınıyor. Perdesinden halısına çamaşır makinası gibi beyaz eşyasına yardımcı oluyoruz. Onun dışında öğrencilerimize burs veriyoruz, tabi bunlar sizlerin sayesinde oluyor. Hasta yatağı tahsisi yapıyoruz, 30’zun üstünde hasta yatağımız var. Tabi bu çark sizler sayesinde dönüyor, birde şunu vurgulamak istiyorum. Umut Işığını kesinlikle siyasi bir şey için hiç kullanmıyoruz. Özellikle bunu beyan etmek istiyorum, bu yardımlar evlere ulaşırken Cüneyt Yemenici gönderdi diye kesinlikle gitmiyor, Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Biriminden geldi deniliyor. Ben öncelikle bu birimimize katkı sağlayan siz değerli hayırseverlerimize ve Umut Işığı biriminde özveriyle çalışan Sefer Öztürk’e, Adnan Güner’e, Arzu Çolak’a ve Gürkan Gürbüz’e de teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimine katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi sundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:20
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!