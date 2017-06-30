Kahvaltıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici şu sözlere yer verdi “Göreve geldiğimiz gün Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimimizi tekrardan canlandırdık. Belediyede önem verdiğim birimlerimizden bir tanesi, belli bir düzeye getirdik gelirlerini belli bir seviyeye ulaştırdık. Yapılması gereken başka şeylerde var fakat birden olmuyor. Ama buradaki çarkın dönmesinde en büyük vesilesi olan sizlerseniz. Umut Işığı napıyor kısaca bilgi vereyim, gıda yardımı yapıyor, ev eşyası yardımı yapıyor, giysi - kıyafet giyim yardımı yapıyor. Evi yanan insanlara ev eşyası alınıyor. Perdesinden halısına çamaşır makinası gibi beyaz eşyasına yardımcı oluyoruz. Onun dışında öğrencilerimize burs veriyoruz, tabi bunlar sizlerin sayesinde oluyor. Hasta yatağı tahsisi yapıyoruz, 30’zun üstünde hasta yatağımız var. Tabi bu çark sizler sayesinde dönüyor, birde şunu vurgulamak istiyorum. Umut Işığını kesinlikle siyasi bir şey için hiç kullanmıyoruz. Özellikle bunu beyan etmek istiyorum, bu yardımlar evlere ulaşırken Cüneyt Yemenici gönderdi diye kesinlikle gitmiyor, Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Biriminden geldi deniliyor. Ben öncelikle bu birimimize katkı sağlayan siz değerli hayırseverlerimize ve Umut Işığı biriminde özveriyle çalışan Sefer Öztürk’e, Adnan Güner’e, Arzu Çolak’a ve Gürkan Gürbüz’e de teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimine katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi sundu.