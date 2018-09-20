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Başkan Yemenici'den Muharrem ayı mesajı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.


Muharrem ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Önemli olayların yaşandığı Muharrem ayı, içerisinde yer alan paylaşmanın, şükretmenin, aşure gününün bereketinin yanında, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve beraberindeki masum insanların Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa ve kardeşliğe bakması ve yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Bu duygularla Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor. Bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Akçakocalı hemşerilerimin ve İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu

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